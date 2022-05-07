США поставит Украине пакет военной помощи с новыми видами оружия на сумму 136 миллионов долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Пентагон отправит Киеву беспилотные летательные аппараты и ракеты с лазерным наведением.

Отмечается, что закупленное у американских компаний вооружение отличается от того, что уже поставлялось на Украину.

В частности, в новый пакет помощи войдут ракеты, которые можно запускать с вертолетов, а также беспилотники Switchblade, используемые для ударов по бронетехнике и пехоте. Кроме того, Пентагон закупит для Украины ручные беспилотники Puma.