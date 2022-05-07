После отказа Турции предоставить Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-400, США просят Грецию предоставить украинской стороне ЗРК С-300. Однако Афины отказываются. Об этом сообщила газета Star.

Как информирует газета, ссылаясь на собственные источники, США якобы давят на Грецию с целью оказания военной помощи Киеву и отправки в Украину оборонительных ракет С-300 российского производства, которые есть на вооружении греческих Вооруженных сил.

Впрочем, греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей.

«США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали так и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что «находится под угрозой», сославшись на Турцию как на причину, и не одобрила это предложение», — пишет издание.