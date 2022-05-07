Госпогранслужба Украины показала видео последствий сегодняшнего авианалета на Сумскую область. Ракетный удар наносился с самолета Су-35.
При этом пограничники заявили, что российский самолет также обстреливал территорию РФ.
Госпогранслужба Украины показала видео последствий сегодняшнего авианалета на Сумскую область. Ракетный удар наносился с самолета Су-35.
При этом пограничники заявили, что российский самолет также обстреливал территорию РФ.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий