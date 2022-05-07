Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал пощечиной Украине и ее гражданам решение полиции Берлина запретить демонстрировать украинский флаг 9 мая. Об этом он заявил в интервью RDN, передает РИА Новости.

По его словам, Киев был шокирован таким решением Берлина. Мельник счел политическим, а сам запрет ношения флага — бестактным. После интервью посол обратился к властям немецкой столицы в Twitter с просьбой отменить ограничение.

Ранее стало известно, что в Берлине запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, в том числе российские и украинские. Под запрет также попали все виды военной формы и ее элементы, символы V и Z и георгиевская лента в любом виде.