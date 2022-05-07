6 мая в Берлине была предотвращена попытка осуществления террористического акта в отношении российских журналистов и членов их семей, проживающих на территории жилого комплекса, принадлежащего РФ. Об этом утверждает российское посольство в Германии.

«Во второй половине дня окно одной из квартир дома было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», — говорится в сообщении.

Немецкие полицейские эвакуировали жильцов, оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Последние подтвердили, что предмет предположительно является самодельным взрывным устройством.