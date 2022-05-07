Президент Мая Санду заверила, что Молдове сейчас ничего не угрожает, но власти продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом она сообщила 7 мая на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Кишинев с официальным визитом, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.

«Обсудила с президентом Гитанасом Наусидой сложившуюся ситуацию в Молдове. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями», – сказала Санду.

Президент подчеркнула, что приоритетом власти является сохранение мира.

«Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан», — заявила Санду.

Напомним, в конце апреля представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на «второй фазе спецоперации» в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.