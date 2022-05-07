Если бы кому-то пришло в голову составить топ-10 дипломатических скандалов, то, без сомнения, недавнее интервью итальянскому ТВ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заняло бы здесь одно из первых мест. Сергей Викторович Лавров не ограничился обвинениями властей Украины в «нацизме» и разговорами о «денацификации».

Он заявил буквально следующее: «Ну а то, что аргумент он (Зеленский — Minval) выдвигает: какая может быть у нас нацификация, когда я еврей. Я, если правильно помню, но могу ошибиться, но, по-моему, у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят». Ответ не замедлил себя ждать. Зеленский назвал слова Лаврова «антисемитской атакой». Жестко отреагировали и в Израиле. Премьер-министр Нафтали Беннет обвинил главу российского МИДа во «лжи, и попытке возложить вину за самые ужасные преступления против евреев на самих евреев». В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не только счёл высказывания Лаврова «непростительными», но и озвучил предупреждение: «Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить хорошие отношения с Россией, но есть рамки. И в этот раз она пересекла черту. Правительству России необходимо извиниться перед нами и перед еврейским народом». Гасить скандал пришлось на самом высоком уровне. Между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор, в ходе которого, как официально сообщили в канцелярии главы израильского правительства, Путин принёс извинения. Впрочем, о том, какими действительно окажутся для РФ последствия скандала, который запалил Лавров, можно будет судить через пару недель, когда станет понятно, получит ли Украина израильские дроны и противотанковые ракеты, прекрасно зарекомендовавшие себя на карабахской войне.

Но не менее важен ответ на другой вопрос: почему? Как вообще глава МИД РФ мог озвучить такое в эфире, да еще не в весьма специфичном российском, а в итальянском? Перебрал накануне? Был слишком зол на Зеленского? Или, как бы это повежливее, не ко времени вспомнил на подсознательном уровне, что он вообще-то Калантаров?

А вот последнее заслуживает внимания. К счастью, политические убеждения не передаются по наследству вместе с формой носа или цветом глаз. Но, к сожалению, окружение формирует их настолько крепко, что, даже переписав фамилию в паспорте, переформатировать политическую культуру удается не всегда. Особенно если эта «культура» ниже плинтуса. То, что Сергей Викторович Калантаров, став Лавровым, связей со своим армянским окружением не растерял, подтверждает многое, от скандальных инсайдерских «утечек» до публичных высказываний Лаврова, которые затем приходилось старательно «подтирать».

А вот об уровне антисемитизма в этом самом окружении следовало бы рассказать особо. Еще весной 2018 года появились результаты опроса, проведённого Pew Research Center. Согласно им, Армения оказалась наиболее нетерпимой из стран Восточной Европы: 32% ее жителей заявили, что не хотели бы видеть евреев среди граждан своей страны. По жестокой иронии судьбы, армянские СМИ опубликовали данные этого опроса 30 марта 2018 года, почти что в столетнюю годовщину «мартовской резни», устроенной дашнаками и большевиками в Баку. Свой кровавый след дашнакские бандиты оставили тогда не только в столице Азербайджана, и мемориал на месте обнаруженного в Губинском районе массового захоронения жертв того геноцида — страшное и красноречивое доказательств. И напомним еще раз: тогда жертвами дашнаков были не только азербайджанцы, но и горские евреи.

Соучастие в Холокосте «Армянского легиона» вермахта полностью укладывается в этот тренд. Можно, конечно, удариться в рассуждения, что, мол, военные преступники и коллаборанты были не только среди армян, но именно независимая Армения установила в правительственном квартале памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. Наконец, нельзя не вспомнить, с какой зловещей регулярностью в Ереване оскверняют памятник жертвам Холокоста.

И тем резче контраст с Азербайджаном. Где, как констатируют израильские эксперты, антисемитизма нет от слова «совсем», где религиозные евреи не боятся носить свою традиционную одежду (что не очень безопасно, к примеру, во Франции), где с гордостью показывают новую синагогу, построенную уже в годы независимости, и еврейский учебный центр «Ор-Авнер», где еврейская община чувствует себя спокойно и защищенно. И где выстраивают те самые тёплые и конструктивные отношения с Израилем, не требующие гасить скандалы и извиняться на высоком уровне, если у кого-то «поскользнётся язык».

В Израиле об этом, как показывает внешняя политика этого государства, прекрасно знают разницу между азербайджанской и армянской политической культурой.

А вот в России о ней задуматься стоило бы. Тем более с учетом того скандала, который «подарил» ей в такой чувствительный момент господин Лавров, оказавшийся большим Калантаряном, чем этого от него, возможно, ждали.

Нурани, обозреватель Minval.az