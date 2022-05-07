РФ требует от властей Германии и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ.

Как указали в дипведомстве, 6 мая в Берлине произошло нападение на жилой дом, где проживают сотрудники корпунктов российских СМИ в Германии. «В здании разбито окно, а позже обнаружено самодельное взрывное устройство. Журналисты и члены их семей были эвакуированы, на место вызваны сотрудники полиции и саперы», — отметили в МИД РФ.

«Требуем от властей ФРГ и других стран ЕС и НАТО незамедлительно принять меры по защите российских журналистов и членов семей, находящихся на их территории. Правительство Германии обязано провести тщательное расследование этого преступления», — говорится в заявлении.