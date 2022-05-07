С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 25 100 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 122 танков и более 509 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.
Общие боевые потери противника:
личного состава — около 25 100 человек
танков – 1 122
боевых бронированных машин ‒ 2 713
артиллерийских систем — 509
РСЗО — 172
средства ПВО — 84
самолетов — 199
вертолетов — 155
автомобильной техники и автоцистерн – 1 934
корабли / катера — 11
БПЛА оперативно-тактического уровня — 341
специальная техника — 38
крылатые ракеты (сбито) — 90.
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