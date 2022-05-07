С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 25 100 своих военных. Также было сбито 84 крылатые ракеты, 1 122 танков и более 509 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице Facebook.

Общие боевые потери противника:

личного состава — около 25 100 человек

танков – 1 122

боевых бронированных машин ‒ 2 713

артиллерийских систем — 509

РСЗО — 172

средства ПВО — 84

самолетов — 199

вертолетов — 155

автомобильной техники и автоцистерн – 1 934

корабли / катера — 11

БПЛА оперативно-тактического уровня — 341

специальная техника — 38

крылатые ракеты (сбито) — 90.