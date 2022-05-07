Национальная гидрометеорологическая служба сообщает, что северо-западный ветер усилился до 35 м/с в Маштаге, 25 м/с — в Пираллахы, 24 м/с — на Нефтяных Камнях, 23 м/с — на острове Чилов и 20 м/с — в Сумгайыте. По данным метеостанции, на Нефтяных Камнях высота волн на Каспии достигала 5,2 метра.

В стране продолжается дождливая погода, местами грозы, периодические дожди, в некоторых районах Большого Кавказа интенсивные: в горах Гедабека и Грызе выпал снег, высота снежного покрова в Грызе составила около одного метра. В поселке Гузанлы Агдамского района выпал град диаметром 0,5 см.

Ссильный ветер сохранится до полудня 8 мая. Неустойчивая, дождливая погода продержится до конца первой декады мая.