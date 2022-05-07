На цементном заводе, расположенном на Сальянском шоссе в Гарадагском районе, погиб слесарь шиномонтажа Сакит Абдуллаев (1990 г.р.).

Как сообщили Minval.az в прокуратуре Гарадагского района, в ходе расследования выяснилось, что взорвалось колесо грузовика, которое Абдуллаев пытался накачать. От полученных травм слесарь скончался на месте.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК АР (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), ведется следствие.