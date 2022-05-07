Наблюдая за всем этим красочным геополитическим «антуражем», который разворачивается вокруг войны в Украине, невольно на ум приходит именно это крылатое выражение: «Пир во время чумы». Разгульное веселье на фоне общего бедствия, которое несомненно, затронет и легкомысленных пирующих. Простите за сравнения, но это «разгулье», т.е. война обязательно закончится, но вот «отмыться» от пролитой крови мирных граждан будет совсем не просто.

Говоря о конфликте в Украине, мы с вами наблюдаем классику конфликтологии. Минеры, которые прокладывают туннель, взрывают гору, находясь на безопасном расстоянии, т.е. далеко от места непосредственного взрыва. При этом эпицентр событий находится под их абсолютным контролем. Этим, может быть не самым лучшим, сравнением многое объясняется, а все остальное является политическим «антуражем».

Порою складывается впечатление, что стороны особо не торопятся урегулировать конфликт. Обе стороны жонглируют темой «человеческих жертв», но при этом количество жертв среди гражданского населения стабильно растёт. Здесь позволю себе привести в пример еще одну аналогию. Вспомните как работают пожарники. Во время любого пожара осуществляется полная мобилизация усилий, чтобы не только потушить пожар, но и для того, чтобы предотвратить его распространение. В данном конфликте мы этого не наблюдаем. Как раз наоборот, всячески демонстрируется отсутствие желания в его быстром урегулировании. Риторика накаливается, а озвучиваемые месседжи с каждым разом становятся все острее и острее.

Более того, «громко» озвучиваемые месседжи дают понять, что: «Кто не с нами, тот против нас». Таким образом, данный конфликт способствует резкому полюсированию так называемых «суперсил», что в разы увеличивает вероятность эскалации конфликтных ситуаций по всему миру. Делается все, чтобы позиция «политического нейтралитета» перестала быть возможной. Нейтралитет интерпретируется как латентная поддержка одной из конфликтующих сторон.

Любой конфликт, выгоден, в-первую очередь, сильной стороне, так как именно в ситуации конфликта его доминирование будет восприниматься естественным исходом событий. Кроме того, в данном контексте тотальный конфликт становится неким катализатором процесса «скучивания» государств вокруг «суперсилы», тем самым заочно оформляя его статус гегемона.

Ситуацию усугубляет еще и навязываемая глобализация. Для продолжительных трансформаций необходимы адекватные ресурсы, которых всегда не хватает. При этом ресурсы не только материального характера. Под натиском этих процессов обще цивилизационные ценности перестают быть актуальными. Система морали трансформируется до неузнаваемости, а понятие идентичности теряет свой смысл. Таким образом, постоянная напряженность и хаос становятся обыденным состоянием современного мира. Ведь не случайно, что различного рода стрессы уже стали самой распространенной разновидностью психологических патологий. Нас буквально заставляют быть невольными участниками этого безумия под названием «Пир во время чумы».

Асиф Адиль