Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием «Книжная полка солдата».

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

В целях эффективного проведения досуга военнослужащими и повышения интереса к чтению объявляется акция “Книжная полка солдата”.

Министерство приглашает всех присоединиться к акции и подарить стоящим на страже Отечества солдатам книги научного, художественного, публицистического и др. жанров.

Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.

Желающие подарить книгу могут обратиться в будние дни с 9:00 до 17:00 в Военное издательство Министерства обороны, расположенное по адресу: Ясамальский район города Баку, улица Шафаята Мехтиева, 144″, — отметили в Минобороны.

Акция продлится до 1 сентября.

Контактный номер: (+994 12 537 15 97)