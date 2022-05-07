Министерство обороны Азербайджана начало акцию по сбору книг под названием «Книжная полка солдата».
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
В целях эффективного проведения досуга военнослужащими и повышения интереса к чтению объявляется акция “Книжная полка солдата”.
Министерство приглашает всех присоединиться к акции и подарить стоящим на страже Отечества солдатам книги научного, художественного, публицистического и др. жанров.
Книги, собранные в рамках акции, будут предоставлены всем военнослужащим, в первую очередь солдатам, проходящим службу на освобожденных от оккупации территориях.
Желающие подарить книгу могут обратиться в будние дни с 9:00 до 17:00 в Военное издательство Министерства обороны, расположенное по адресу: Ясамальский район города Баку, улица Шафаята Мехтиева, 144″, — отметили в Минобороны.
Акция продлится до 1 сентября.
Контактный номер: (+994 12 537 15 97)
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