Наряду с масштабными восстановительными работами послевоенного периода новые геополитические реалии упрочняют позиции Азербайджана в качестве регионального транспортно-логистического узла.

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Report.

«В то же время открытие путей сообщения пойдет на пользу всем странам региона и укрепит роль Южного Кавказа в международных транспортных проектах. В этом контексте следует подчеркнуть важность Зангезурского коридора. Этот коридор, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, также важен с точки зрения международных грузоперевозок», — сказал премьер-министр.