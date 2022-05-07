Президент США Джо Байден в пятницу вечером объявил о выделении дополнительного пакета военной помощи для Украины, он включает артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

«Сегодня я объявляю о выделении очередного пакета помощи в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут переданы дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», — говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.

«С сегодняшним объявлением (о военной помощи) моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи Украине в сфере безопасности… Конгресс должен быстро предоставить запрошенное (администрацией) финансирование для усиления позиций Украины на поле боя и за столом переговоров», — указал президент США.