Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым шагом для разблокирования переговоров с Россией является отвод российских войск к позициям по состоянию до 24 февраля. Также он отметил, что уничтожение людей на «Азовстали» сделает невозможными любые переговоры с Россией Об этом говорится в сообщении ОП Украины.

«Чтобы нам нормально начать говорить, надо восстановить ситуацию, которая была до полномасштабного вторжения — до 24 февраля. Им надо отойти на те временные контактные линии или разграничительные линии, и отойти туда войсками», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что, хотя Россия разрушает «все наши мосты», он считает, что «не все мосты для этого разрушены».

«Меня избирал народ Украины как президента Украины, а не как президента мини-Украины», — подчеркнул президент.