«Азербайджан всегда вносил вклад в энергетическую безопасность Европы. Мы обеспечиваем Европу газом в достаточных объемах и хотим, чтобы в будущем это превратилось в долгосрочное сотрудничество».

Об этом заявил глава азербайджанской дипмиссии в Великобритании Элин Сулейманов в интервью Sky News.

Дипломат добавил, что у Азербайджана есть большие возможности для наращивания поставок газа и внесения более широкого вклада в энергетическую безопасность в Европе. «Азербайджан увеличивает поставки газа в некоторые балканские страны, включая Болгарию», — отметил посол.

Говоря об отношениях между Баку и Ереваном, Элин Сулейманов сказал, что они движутся к достижению результатов на мирных переговорах.

Посол также отметил, что официальный Баку выступает за решение украинско-российского конфликта мирным путем.