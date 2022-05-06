Британская газета Daily Mail сообщила о рекордном числе жителей Великобритании, желающих покинуть страну на фоне роста цен.

По информации издания, число пользователей в Британии, которые вводили в поисковой системе Google запрос о «переезде за границу» выросло на 1000% в прошлом месяце. Отмечается, что в числе предпочтительных стран для переезда у британцев оказались США, Канада и Австралия.

Газета также сообщила со ссылкой на исследование специалиста по эмиграции Рейса Эдвардса, что число запросов на австралийскую визу в апреле в Британии выросло на 670%.