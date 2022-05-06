Совет Безопасности ООН в пятницу на заседании впервые после начала войны принял заявление председателя по ситуации в Украине. Председателем СБ ООН в мае являются США.

«Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности в Украине», — говорится в тексте заявления.

СБ ООН в принятом заявлении председателя также выразил поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.

«Совет Безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения», — говорится в тексте.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что приветствует заявление Совета Безопасности по Украине и продолжит усилия по поиску мира в этой стране.