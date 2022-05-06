Международные резервы России составили $593,1 млрд, сократившись за неделю на $14,0 млрд, или на 2,3%, в основном в результате отрицательной переоценки активов, говорится в комментарии Банка России.

Таким образом, резервы, которые 18 февраля обновили абсолютный максимум, достигнув $643,2 млрд, теперь снизились до минимального значения со 2 июля 2021 года (тогда они оценивались в $591,0 млрд). Сейчас объем резервов опустился ниже уровня $600 млрд впервые с 20 августа 2021 года (в конце августа они превысили этот уровень после получения Россией специальных прав заимствования (СДР) в размере $17,5 млрд в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии).