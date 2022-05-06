Китайские компании, в том числе производитель компьютеров Lenovo и создатель смартфонов Xiaomi, сократили поставки в Россию из-за опасения подпасть под действие западных санкций, а также под давлением поставщиков, среди которых есть западные компании. Об этом со ссылкой на источники сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Экспорт из Китая в Россию в марте снизился по сравнению с февралем более чем на 40%, поставки смартфонов упали почти на две трети, базовых станций — на 98%.