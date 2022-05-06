Потери российских войск в живой силе и технике в ходе боев за Донбасс продолжают расти. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, на территории психиатрической больницы в населенном пункте Малотокмацкий Миллеровского района Ростовской области (приграничная с Украиной) находится до 800 раненых и до 200 погибших военнослужащих российской армии.

Данная психиатрическая больница была частично передана в использование вооруженным силами Российской Федерации.