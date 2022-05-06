В Азербайджане будут установлены новые требования к безопасности продуктов питания специального назначения и биологически активных пищевых веществ.

Это отражено в новом законопроекте «О продовольственной безопасности», уточняет «Тренд».

Согласно законопроекту, к продуктам питания специального назначения относятся:

— продукты питания, отвечающие физиологическим потребностям детского организма и предназначенные для питания детей до трех лет;

— диетические продукты питания, которые используются для ограничения потребляемых калорий с целью снижения массы тела, обеспечивая полное изменение ежедневного рациона питания;

— лечебно-профилактическое питание, используемое в специальных пищевых рационах с целью предотвращения нарушений, обусловленных хроническим воздействием вредных факторов на человеческий организм.