Представитель Национальных вооруженных сил Латвии капитан Янис Слайдиньш заявил, что Украина может планировать удар по Крымскому мосту 9 мая. По его словам, ВСУ имеют такую возможность и успешное проведение этой операции могло бы поспособствовать моральному подъему страны.

«Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту», – заявил Янис Слайдиньш в интервью латвийскому радио.

Он также назвал возможное повреждение Крымского моста «серьезным ударом по России, так как по этому сооружению поставляются резервы для всего южного направления».