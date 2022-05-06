Мир находится на грани политического хаоса из-за продовольственного и инфляционного кризисов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в аналитическом центре Chatham House в пятницу, 6 мая.

«Шантажируя Европу для запуска газопровода Северный поток–2 в прошлом году, Россия спровоцировала ценовой кризис в Европе. Газпром сознательно не давал на рынок нужный объем газа, чтобы покрыть дефицит, и как следствие всего этого – газовые цены в Европе достигли максимумов, причем исторического максимума. Это ударило по всем европейцам без исключения», — напомнил Зеленский о действиях РФ и отметил, что «сейчас как элемент полномасштабной войны против Украины Россия блокирует наши порты, которые она захватила».

Из-за этого, по его словам, «глобальный рынок остается без достаточных поставок из Украины некоторых ключевых видов продукции. Это то, что у нас есть, в чем приоритет для мира: зерно, подсолнечное масло, кукуруза, другие аграрные товары».

«Какие последствия мы видим? В некоторых странах – дефицит подсолнечного масла. В других странах тормозят цепочки агропроизводства, связанные с нашими поставками. Еще в других странах ожидается дефицит базовых продуктов питания», — сказал Зеленский.

«Все это вместе создает давление на цены. На севере Африки, Ближнем Востоке, в странах Азии. А дальше это коснется других регионов мира. И пострадают самые бедные. Мы уверены, что пострадает и средний класс. Очевидно, что политические последствия этого могут быть опасными. Почему я говорю: политический хаос – это одна из составляющих пищевой безопасности», — сказал президент.

Все это стало возможным, потому что руководство России не верит в возможность собственного привлечения к ответствености, в том числе за военные преступления.

«Почему Россия это все делает? Потому что там думают: если для них и может наступить ответственность за такие преступления, то разве что через десятилетия. Они просто не верят, что международное сообщество способно привлечь к ответственности за военные преступления тех, кто прикрывается силой ядерного государства», — заявил Зеленский.

По его словам, РФ проявляет чрезвычайную жестокость и пренебрежение в отношении всех международных конвенций, всей системы международного права и прав человека, а также в отношении незыблемости границ и целостности государств в Европе.

Также из-за ощущения безнаказанности Россия устроила «ядерный шантаж», считает президент Украины.

«Вызов – это, собственно, ядерный шантаж. Впервые за многие десятилетия. Совершенно откровенный. Российские государственные пропагандисты на их медийных ресурсах рассчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, откровенно. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на британских островах. Готовят инфографики, то есть, серьезно к этому относятся. Хвастаются, что Россия может уничтожить любое государство в «ядерном пепле». Причем, «ядерный пепел» – это их цитата, которую они повторяют как мантру», — сказал он.

«Они привыкли, что бизнес, «as usual» (как обычно), всегда возвращался в отношения всех государств с Россией. И даже сейчас в Европе есть политики, которые не стесняются связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине», — добавил Зеленский.