Взрыв произошел в центре Гаваны, в результате были частично разрушены отель Saratoga и прилегающие к нему здания, сообщает El Toque.

По данным 14ymedio, взрыв произошел примерно в 10:50 по местному времени (18:50 бак.вр.). Серьезно поврежден расположенный рядом с отелем жилой дом, а в школе неподалеку выбиты двери и окна. В здании гостиницы разрушены несколько этажей.

Службы безопасности начали операцию по эвакуации людей. Несколько жителей района, где произошел взрыв, сообщили о проблемах с интернетом, пишет портал.

Причины взрыва пока неизвестны.



