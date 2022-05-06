Некоторые из стран ЕС выступают против, или же пытаются отсрочить нефтяное эмбарго. Из-за этого Украине придется заплатить еще большую цену ради победы над Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нам хорошо известно, что ключевым проблемным вопросом является введение нефтяного эмбарго. Некоторые страны выступают либо против введения как такового, либо чтобы их освободили от введения на определенное время. Среди этих стран есть и те, которые много сделали для Украины, и мы понимаем их ситуацию. Но есть там страна, которая торпедирует весь санкционный пакет из-за темы нефтяного эмбарго, чтобы сохранить отношения с Россией», — заявил министр иностранных дел.

По словам Кулебы, сама идея отсрочки нефтяного эмбарго, является ошибкой, поскольку сегодня важно как можно быстрее помочь Украине, чтобы быть уверенным в своем будущем.

«Не зависимо от того, о какой стране идет речь, сама идея о том, чтобы отложить нефтяное эмбарго — она ошибочная. Во-первых, коллеги, вы не знаете, где будет Европа в конце 2023 года. Надо думать о том, как помочь Украине и остановить войну. А для этого, надо ввести эмбарго сейчас», — отметил Кулеба.

Министр в очередной раз заметил, что оплата за российскую нефть стабилизирует экономику России и финансирует военную машину страны-оккупанта. Украина, со своей стороны, победит в войне, однако из-за неуверенности некоторых стран — ей придется заплатить еще большую цену за свою свободу.

«И потом вы будете финансировать в еще больших объемах восстановление Украины. Поэтому надо думать о том, что поможет остановить войну как можно быстрее, а это — как можно скорейшее нефтяное эмбарго», — отметил министр.