ВСУ уже ликвидировали минимум 10 российских генералов. Об этом в интервью «Укринформу» заявил бывший директор ЦРУ, экс-командующий Центральным командованием США и силами США и НАТО в Ираке и Афганистане генерал Дэвид Петреус.

«В настоящее время убиты по меньшей мере десять или одиннадцать российских генералов. Это потрясающая цифра, особенно если учесть, что вся армия США потеряла одного генерала в течение десятилетий боевых действий в Ираке и Афганистане. А значит, это мощный удар по системе управления российских сил. И вы можете себе представить, что численность (ликвидированных) командиров батальонов и бригад в разы превышает численность погибших генералов», — заявил Петреус.

Американский генерал, в частности, отметил, что украинцы глушат незащищенную радиосвязь российских военных, и это также приводит к тому, что российские старшие командиры лично прибывают на передовую, где и встречают смерть.

«В такой ситуации отсутствие связи между командным составом и низшим звеном требует, чтобы генералы, командиры бригад, полков и батальонов лично появлялись на передовой, выходили из своих машин, и в это время искусные украинские снайперы просто убирают их», — отметил эксглава ЦРУ.