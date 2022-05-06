Сегодня, 6 мая, в Украине отмечают День пехоты. По этому поводу ВСУ впервые показали работу беспилотника Switchblade. Об этом сообщает 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха.

На видео видно, как с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, ВСУ нанесли по противнику.

Также отмечается, что украинская пехота уверенно наступает и устойчиво держит оборону.

«Именно пехотинцы первыми встречают врага, сближаются и уничтожают его в упор. Пехотинцы ставят точку в бою, поднимая Флаг Украины над освобожденными территориями», — говорится в сообщении.

