Вторжение России в Украину, которое власти РФ распорядились называть «специальной военной операцией», провалилось. Идет уже третий месяц войны и очевидно, что поставленные цели в отношении Украины, не достигнуты. Об этом пишет в своем Facebook депутат азербайджанского парламента, политолог Расим Мусабеков:

«Военная машина России застопорилась и откатилась от Киева, Чернигова и Суммы. Украинцы умело, и упорно сопротивляются, нанося агрессору болезненные потери. Яркий тому пример — потопленный украинскими ракетами флагман Черноморского флота крейсер «Москва». Наступление на Донбассе также не стало успешным. Российские войска не смогли выйти к Днепру, ни даже к административным границам Донецкой и Луганской областей. ВСУ сохранили высокую боеспособность и, получив западную военную технику, намеревается начать масштабное контрнаступление.

На этом фоне в Москве усиливается грызня между различными политическими, олигархическими и военными кликами. Идет негласный «поиск крайнего», по слухам проводятся чистки в высоких кабинетах, проводятся негласные аресты. Время от времени всполохи подковёрной борьбы проявляются в противоречивых комментариях пресс-секретаря президента РФ Пескова, в заявлениях высокопоставленных военных Генштаба и главы МИД Лаврова, в панических призывах олигархов, теряющих миллиарды долларов. Дилемма, в сущности, простая: сворачивать провальную войну и начать серьезные переговоры с Украиной или же повышать градус противостояния. Ресурсов для последнего явно недостаточно, не говоря уже о рисках нарваться на прямое столкновение с США и НАТО.

Современной теорией управления и политической наукой давно признано, что если стратегическое решение ошибочно, то никакие тактические ухищрения и локальные успехи не приближают к поставленной цели. Очевидно, что ни дипломатическая эквилибристика Лаврова, ни тупая жестокость российских генералов, ни угрозы и бахвальство чеченских гвардейцев Кадырова победу не обеспечат. Также бесполезны запоздалые перестановки в военном командовании и мобилизационные мероприятия. Упорное продвижение в тупиковом направлении, лишь множит жертвы, растрачиваются финансовые и материальные ресурсы, теряется время для изменения курса.

Интересно, когда в Кремле осознают ошибочность политики в отношении Украины и остановят преступную, братоубийственную войну? Ведь на кону уже ни «сохранение лица» обделавшихся политиков и военных, ни спасение шкуры проворовавшихся чиновников, а будущее самой России. Однако президент РФ Путин публично демонстрирует уверенность и, вопреки очевидности, утверждает, что операция идет по плану. Что ж, как говориться, поживем – увидим.

Вопреки пессимистичным прогнозам, Украина выстояла! Выберется ли Россия?».