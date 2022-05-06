Решение о присоединении Финляндии к НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Об этом в преддверии своего визита в Японию заявила финский премьер-министр Санна Марин в интервью крупнейшей японской деловой газете Nikkei.

Глава финского правительства подчеркнула, что ситуация в Украине «полностью изменила для Финляндии ситуацию в сфере безопасности». Марин также выразила уверенность в том, что Китай мог бы сыграть важную роль в разрешении ситуации в Украине, призвав Пекин присоединиться к санкциям в отношении Москвы.

Кроме того, Финляндия поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки российской нефти и будет призывать Евросоюз также принять санкции и в отношении российского газа. «Мы должны прекратить закупки энергетических ресурсов из России», чтобы остановить развитие конфликта в Украине, отметила она. Марин также выразила мнение, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

В то же время глава финского правительства подчеркнула, что «осознает наличие различных позиций» по этому вопросу внутри ЕС, и признала, что некоторым странам потребуется время для переходного периода в случае отказа от российских энергоносителей. Также она выразила опасение, что энергетическое эмбарго со стороны ЕС может быть не столь эффективным в том случае, если эти ресурсы будут покупать у российской стороны Китай и Индия.