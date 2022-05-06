«В нашем законодательстве есть серьезные пробелы, связанные с жестоким обращением с животными».

Об этом сообщила начальник отдела права и человеческих ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Айнура Керимова, передает АПА.

По ее словам, что уже начато совершенствование законодательства о животном мире:

«Для этого изучается международный опыт. Во многих странах существуют строгие наказания за жестокое обращение с животными — в Бельгии 2 года, в Украине до 3 лет, в Германии 3 года лишения свободы, в Нидерландах применяют денежный штраф до 20 тысяч евро. В соседней Турции тоже действуют строгие законы. Согласно турецкому законодательству, за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Этот подход может быть применен и в Азербайджане. Потому что штраф за истязание животных составляет 500 манатов. Мы подготовили новые положения для изменения этой части Кодекса об административных проступках. Есть необходимость в серьезном ужесточении санкций. Со следующей недели начнется общественное обсуждение этого проекта».