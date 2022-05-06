Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила в интервью газете Nikkei, что ее страна не сможет продолжить прежние отношения с Россией из-за ситуации в Украине.

Также она подчеркнула, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время.

Говоря о европейских санкциях против России из-за Украины, Марин призвала прекратить закупки энергетических ресурсов из России.

По ее словам, Финляндия сможет отказаться от российского ископаемого топлива «в ближайшие несколько месяцев».