К ряду стран, которые готовы взять шефство над восстановлением украинских регионов, присоединилась и Турция. Анкара хочет помочь Харькову.
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елену Шуляк.
К ряду стран, которые готовы взять шефство над восстановлением украинских регионов, присоединилась и Турция. Анкара хочет помочь Харькову.
Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елену Шуляк.
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