Североатлантический альянс проведет 19 мая встречу начальников Генштабов с участием представителей Украины, Швеции и Финляндии, а также стран — партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении НАТО, передает ТАСС.

«Встреча Военного комитета НАТО 19 мая позволит начальникам генеральных штабов 30 государств НАТО обсудить вопросы, имеющие стратегическую важность для альянса», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что одна из рабочих сессий встречи будет полностью посвящена российской «спецоперации» в Украине, она пройдет «с участием начальников Генштабов стран-партнеров из Финляндии, Швеции и Украины».

Отдельно пройдет сессия по АТР с участием Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.