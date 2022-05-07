Турция не обращает внимание на антитурецкие лозунги в Ереване, там к ним вполне привыкли. Ничего серьезного за этими лозунгами не стоит. Просто такие акции и лозунги хорошо показывают то, как определенная часть армянских политиканов и населения насквозь пропитана агрессивной, радикальной риторикой. И эту часть общества активно используют страны с имперскими замашками, в чьих целях – посеять раздор и напряжение в регионе. Такую точку зрения в беседе с Minval.az высказал турецкий политолог, профессор Университета Анкары Тогрул Исмаил.

По его словам, он не стал бы утверждать, что в Армении сейчас проходят «масштабные митинги». Скорее, можно сказать, что эти впечатления о размахе митингов формируют российские СМИ, которые очень активно освещают эти события. На самом деле, как отмечает политолог, если судить по другим источникам, все выглядит не так уж впечатляюще.

И эти митинги, уверен турецкий политолог, ни к чему не приведут, если даже вспомнить, что после 44-дневной войны, когда армянское общество находилось в шоке от капитуляции и поражения, оно проголосовало за Пашиняна, то есть выбрало мир.

«Я думаю, что это попытка ослабить позиции не только Пашиняна, но и Запада в Армении. Конечно, мы видим, что во главе этого процесса стоят пророссийские силы», — отметил политолог.

Он считает, что это вполне понятно, потому что в настоящее время идет практически открытое противостояние между Западом и Россией, и все это сказывается и на армянской политической арене.

«У этих сил в Армении поддержки нет, реваншизм ни к чему хорошему не приведет – армянское общество это хорошо понимает. Дело в том, что будущее в Армении зависит от развития экономики, которая, в свою очередь, может развиваться только в формате укреплений связей с соседями Армении, то есть, с Азербайджаном. Иного пути нет», — подчеркнул политолог.

Турция внимательно следит за процессами в Армении, но без особого беспокойства, понимая, что все беспорядки и волнения в Ереване – признаки геополитический войны за сферы влияния. Притом что в Турции также прекрасно понимают, что Анкара делает все возможное, чтобы сохранить баланс в этой ситуации. У Турции хорошие и конструктивные отношения со всеми акторами в регионе.

«Для Турции самое главное – это то, что Азербайджан освободил свои территории, а мирный договор между сторонами так или иначе будет подписан с участием Пашиняна или того, кто его заменит. Но стоит отметить то, что Пашинян и его окружение – адекватная армянская политическая элита, которая хорошо понимает всю сложившуюся ситуацию», — добавил политолог.

В. Мансуров