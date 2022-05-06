В Кремле считают «абсолютно нормальной практикой» то, что о планах по вторжению в Украину знал только узкий круг в ближайшем окружении президента России. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц. Это абсолютно нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», — заявил он, комментируя информацию представителя Bellingcat Христо Грозева о том, что даже близкое окружение Путина не знало о планах по началу войны с Украиной.

Накануне Грозев в своем интервью Дмитрию Гордону рассказал, что окружение президента РФ Владимира Путина было действительно шокировано тем, что он вступил в полномасштабную войну.

«Источник, который знаком довольно близко – скажу прямо – с дочерью Лаврова, услышал именно это от нее. Что даже Лавров верил до конца, что это будет что-то типа угроз войны, но реально [будет касаться] только [территории, подконтрольной боевикам] «ДНР» и «ЛНР». Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война», – рассказал Грозев.

По его мнению, именно поэтому официальные лица России часто выглядят неубедительно, комментируя войну.

«Поэтому и лица, которые мы видим у этих людей. Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и сказать, что он верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится», – считает Грозев.