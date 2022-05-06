Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии сегодня, 6 мая, находятся с рабочей поездкой в Киеве. С украинской стороной обсуждается вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщается в Twitter главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

«Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему», — отметил он.

Он также опубликовал совместное фото с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии — Эдаргсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Леймитс.