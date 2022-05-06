Энергетическая зависимость Грузии от России достаточно низкая, потому что в нефтегазовой сфере мы в основном зависим от Азербайджана, в электроэнергетической — от Турции. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она отметила, что Тбилиси способен оказывать определенное сопротивление Москве, но «Россия — приграничное государство, у нее есть очень значимые военные базы в южной части, большие базы на оккупированных территориях, на территории Армении».

«Мы окружены, однако Грузия способна оказывать определенное сопротивление, потому что мы находимся в этом стратегическом регионе уже 26 веков. Нас завоевывали практически все имевшиеся империи. Россия четыре раза за два века оккупировала Грузию», – рассказала она в интервью французскому изданию Paris Match.