Делегация из Беларуси готова поехать в Донецк и Луганск, чтобы признать «ЛДНР». Об этом сообщает украинский 24 канал со ссылкой на источники в украинской разведке.

Сообщается, что о признании «республик» с Лукашенко договорился Путин. Сам Лукашенко в Луганск и Донецк не поедет, ограничившись отправкой делегатов.

«Поскольку признание Минском недореспублик может привести к ужесточению санкций против Беларуси, Путин пообещал Лукашенко получение от этих действий определенной экономической выгоды», — говорится в сообщении.

Вероятно, «ЛДНР» начнет за российские деньги покупать у Беларуси сельскохозяйственную технику.

Официальных подтверждений этому пока нет.