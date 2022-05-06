Федеральное правительство США хочет конфисковать мега-особняк в престижном районе Холмби-Хиллз в Лос-Анджелесе, который был куплен за миллионные взятки, выплаченные бывшему министру финансов Армении Гагику Хачатряну и его сыновьям.

Особняк, площадь которого составляет 3 126 квадратных метров, расположен недалеко от бывшего особняка Playboy и имеет 11 спален, 26 ванных комнат, бассейн, винный погреб, домашний кинотеатр и помещения для прислуги.

Согласно иску Министерства юстиции США, дом был куплен за 14,4 миллиона долларов в 2011 году трастом от имени Гагика Хачатряна и двух его сыновей. Хачатрян, известный как «суперминистр», в 2008-2014 годах был председателем КГД Армении, а в 2014-2016 годах занимал должность министра финансов.

Правительство США заявило, что богатый и влиятельный бизнесмен Седрак Арустамян, которому также предъявлены обвинения в Армении, заплатил Хачатряну и его семье более 20 миллионов долларов в виде взяток в обмен на льготный налоговый режим для его бизнеса. Согласно обвинению, часть этих денег была потрачена на покупку особняка в Холмби-Хиллз. Правительство утверждает, что дом был куплен на незаконные средства, полученные в результате преступления против иностранного государства, связанного с подкупом государственного должностного лица.