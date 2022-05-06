Казахстан в связи с геополитической нестабильностью в мире должен быть готов к защите своего суверенитета и территориальной целостности, отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, а также классных чинов.

Казахстанский лидер уточнил, что при геополитической нестабильности, новых вызовах и угрозах республика должна быть готова защищать собственные национальные интересы, суверенитет и территориальную целостность страны.

В связи с этим укрепление оборонного потенциала всегда будет важнейшим потенциалом Казахстана, подчеркнул Токаев.