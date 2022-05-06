Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении 9 месяцев, сообщил в интервью газете «Мессаджеро» еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, указав на затруднительность такого шага в более короткие сроки.

«Наше предложение — ввести эмбарго [на нефть], в зависимости от типов нефтепродуктов, через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — отметил он.

Еврокомиссар предупредил, что «это решение будет иметь воздействие на европейскую экономику». «Но больше ударит по российской», — утверждает он.