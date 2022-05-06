Противник готовит крупное наступление в Луганской области. Оно ожидается в ближайшие три-четыре дня. Об этом заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай.

«Худший вариант, если Луганщина окажется в кольце», — говорит Гайдай.

Сейчас, по его словам, российские войска хотят окружить Попасную Луганской области и там идут интенсивные бои.

«В городе уже даже негде закрепиться», — сказал Гайдай.

По его словам, все АЗС в Луганской области уничтожены.

«Бензина нет вообще. Есть только дизель с запасом для авто оперативных служб, эвакуационных автобусов, генераторов», — заявил он.