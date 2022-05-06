Офис генерального прокурора (ОГП) Украины обнародовал повестки заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву и министру обороны России Сергею Шойгу.

Соответствующая информация содержится на сайте ОГП.

Так, Медведева вызывают на 16, 17 и 18 мая к прокурору ОГП для участия в проведении допроса в качестве подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, а также участия в проведении других процессуальных действий в рамках уголовного производства от 28 марта.

Шойгу на допрос как подозреваемого вызывают на те же даты. Отмечается, что он подозревается в совершении такого же уголовного правонарушения — совершение представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Также на сайте ОГП обнародованы сообщения о подозрениях и повестках о вызовах на допросы, в частности спикеру Государственной думы России Вячеславу Володину, председателю Совета федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, руководителю Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, директору Национальной гвардии России Виктору Золотову.