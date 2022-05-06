Принято считать, что армянский и русский народы связали свои исторические узы в «союз» с 1828 года, когда в состав Российской империи вошли завоеванные у тюркской династии Каджаров азербайджанские ханства Карабах, Нахчыван и Иреван, куда, согласно статье 15 Туркменчайского договора, немедленно началось массовое переселение армянского населения из оставшихся в составе побежденной страны территорий. Однако, в действительности «закадычными друзьями» два народа стали задолго до этой даты. Были широко известны случаи, когда армяне Османской империи перебегали на сторону российской армии и воевали против своего государства и в прежние русско-турецкие войны. Верные своим предательским склонностям, армяне охотно воевали в войсках Суворова, Потемкина, засыпая государей челобитными с мольбой завоевать у османов побольше территорий и позволить им там селиться и строить свои церкви. Армянское население Крыма активно помогало русской армии во время завоевания полуострова Екатериной II в 80-е годы 18-го века.

На протяжении веков интересы двух народов совпадали. Главным врагом России на юге считалась Великолепная Порта, стоящая на пути российской экспансии в тёплые моря и океаны и служащая помехой для захвата богатых золотом и прочими ресурсами колоний. Армяне же вмиг меняли хозяев, с радостью перебегали к русским и воевали на их стороне на Кавказе и Балканах в 1877-78 гг., а также в годы первой мировой войны.

Не обделили своей любовью армян и большевики с коммунистами в годы Советской власти. Сколько исконно азербайджанских территорий было подарено большевиками пришлому народу, превратившемуся в одночасье из галимых дашнаков в «верных ленинцев», в обмен на добросовестное исполнение ими роли прокси в доктрине вытеснения всего тюркского и заселения обширных просторов идеологически привилегированным населением. Свою руку в этом в той или иной степени приложили такие «любимчики» большевиков, как С.Шаумян, А.Микоян, Л.Мирзоян, в более поздние годы СССР — фавориты М.Горбачева А.Аганбегян, А.Мигранян, а также соратники Б.Ельцина уже после распада «империи зла» — Г.Старовойтова, П.Грачев, А.Собчак, Е.Гайдар, которые, несмотря на свои неармянские фамилии, были гораздо большими «армянами», чем сами жители Еревана.

Можно писать целые энциклопедии на эту тему. Кто теперь забудет участие 366-го российского полка в геноциде против жителей Ходжалы, роль псковских десантников в завоевании населенных пунктов в Карабахе, о чем рассказывал известный российский журналист А. Невзоров. Да и во время 44-дневной войны грузовые самолеты летели вовсе не в Азербайджан, который освобождал свои земли и больше нуждался в помощи, а в страну-оккупант Армению.

В начале этого года армяне вновь показали всему миру свою приверженность коварству, причем именно трусливому и подлому. С каким остервенением Ереван отправил в Казахстан своих так называемых «миротворцев» в составе сил ОДКБ. Что из себя представляли эти «солдаты-Швейки», многие увидели из видеокадров, которые любая другая страна постеснялась бы показывать. Особенно запомнился коротышка в форме геометрического круга. Ну и, разумеется, их анекдотичная миссия, связанная с охраной… хлебопекарни, где они в лучшей степени продемонстрировали свою «воинскую доблесть». Все республики помощь отправляли Казахстану, а эти поехали объедать их в пекарне и пузу свою отращивать.

Наконец, война в Украине, в которой Армения встала на сторону России. В то время, как Азербайджан отправляет гуманитарную помощь тем, кто больше всех в ней нуждается, Армения цинично отправляет грузы в самопровозглашенные (а по сути оккупированные) незаконные «днр» и «лнр», являющиеся «локотскими республиками» наших дней. И отправляет не только грузы гуманитарного характера. Пожалуй, никто уже не сомневается в достоверности сообщений о переправке для нужд российской армии в Украине четырех штурмовиков ВВС Армении вместе с их экипажем. На многих российских танках в Украине, наряду с Z и V, было замечено написанное краской слово «Армения», засветились также нарукавные шевроны с армянским флагом. Весь мир видит, как армяне поддерживают «спецоперацию». Достаточно включить российские телеканалы и послушать К.Шахназарова, М.Симоньян, Т.Кеосаяна, С.Багдасарова, С.Кургиняна, почитать телеграм-канал А.Габрелянова и иже с ними.

Всё написанное выше — это история и современность. Прошлое помним, а настоящее — видим и запоминаем. Мы не плачем и не жалуемся на судьбу. Мы считаемся с реалиями, понимаем суть мира, в котором царят двойные стандарты, национальные интересы, которые не всегда (а точнее, очень редко) совпадают с нашими интересами, но прилагаем усилия (а лучше сказать — боремся) для минимизации потерь, сохранения своего и возвращения временно утраченного. Таков уж мир. У нас тоже есть свои друзья, свои союзники — как ситуативные, так и постоянные. Но в нашем арсенале нет и никогда не было предательства, а уж тем более нытья, как у наших горе-соседей. Боремся мы, погибаем и выживаем, всегда стиснув зубы, а слёзы проливаем от радости победы. Такова наша природа, на том и стоим.

Зухраб Дадашов