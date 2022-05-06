Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страна отказывается платить за поставляемый Россией газ в рублях, передает ТАСС.

«Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — сказал дипломат.

По мнению Шалленберга, нефтяное эмбарго по-разному, но повлияет на страны-члены, поскольку не все они в равной степени зависят от российской нефти. При этом Шалленберг заявил, что президент России Владимир Путин собственными решениями добился «противоположных результатов», сделав страны — члены НАТО «более сплоченными».