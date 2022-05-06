Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу страны в Египте за призыв переименовать Казахстан и критику СССР и России.

Ранее дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором предложил «избавиться от спорных названий времен СССР и колониальной России», вернуть столице название Астана и переименовать Казахстан в Казахское государство.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал Кайрату Лама Шарифу на несоблюдение требований этического кодекса государственных служащих и потребовал от него прекратить подобные провокации, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор чрезвычайному и полномочному послу Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрату Каирбекулы Лама Шарифу» — говорится в сообщении пресс-службы.