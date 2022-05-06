В США открылась выставка, посвященная армянскому вандализму в Карабахе.

На выставке, которая проходит в одном из ведущих выставочных залов Нью-Йорка, представлены фотографии, сделанные итальянским фотографом Фабрицио Конти, передает Report.

На них запечатлен ущерб, нанесенный материальному и культурному наследию Карабаха в результате длительной армянской оккупации.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, дипломаты, представители интеллигенции, активисты азербайджанской общины США и представители местной общины.

Выступая на презентации, режиссер-документалист Ф. Конти рассказал о проекте, который он реализовал, чтобы представить миру преступление, совершенное армянами в Карабахе.