В апреле продажи легковых автомобилей в России упали почти втрое по сравнению с мартом. Об этом говорится в данных «Автостата».
Всего за месяц было реализовано 27,2 тысячи машин: в 2,9 раза меньше, чем месяцем ранее.
В апреле продажи легковых автомобилей в России упали почти втрое по сравнению с мартом. Об этом говорится в данных «Автостата».
Всего за месяц было реализовано 27,2 тысячи машин: в 2,9 раза меньше, чем месяцем ранее.
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